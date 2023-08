Nielegalne transporty z plastikowymi odpadami trafiły do wioski pod Nysą. Chiński inwestor chce tam budować zakład

- Sprawa jest w toku, nie ujawniamy na tym etapie dalszych szczegółów – mówi Sylwia Stęplewska, rzecznik WIOŚ w Opolu. – W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa zawiadomiliśmy Prokuraturę Rejonową w Nysie. Mamy tam zaplanowaną kontrolę. Ponieważ zgromadzone w tym miejscu odpady są palne, zawiadomiliśmy także Państwową Straż Pożarna.

- Będziemy sprawdzać, czy jest to przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi – mówi brygadier Paweł Gotkowski, komendant powiatowy PSP w Nysie. – Na podstawie zdjęć można podejrzewać, że to nie powoduje ekstremalnego zagrożenia pożarowego, ale będziemy to wyjaśniać na miejscu.