Nowa trasa pieszo-rowerowa połączy Polskę z miastem Zlate Hory. Będzie malowniczo i bezpiecznie

To odcinek bardzo popularnej trasy Głuchołazy – Zlate Hory. Dotychczas niechronieni uczestnicy ruchu drogowego tylko częściowo mogli czuć się tam bezpiecznie, korzystając z chodnika prowadzącego z Głuchołaz do granicy państwa. Dalszą drogę po stronie czeskiej musieli pokonywać poboczem ruchliwej jezdni.

Nowa ścieżka rowerowa do Zlatych Hor. Prace trwają

Prace trwają od kilku tygodni. Dotychczas zdołano wytyczyć w terenie przebieg drogi, zebrać darń i wysypać tłuczeń na niemal całej długości trasy, we fragmencie od Zlatych Hor do Skrivankovskiego Potoku. Z tego miejsca zostało jedynie 300 metrów do granicy z Polską. Brzegi potoku zostaną połączone nowym mostkiem. Całość zostanie wyłożona asfaltem.