Odra Opole wciąż ma szansę zagrać w barażach o PKO Ekstraklasę, ale jej sytuacja jest skomplikowana

Absolutnie kluczowy mecz dla losów Odry odbędzie się w Płocku, gdzie aktualnie 6. w stawce Wisła (51 pkt) zagra z walczącą o utrzymanie Resovią. Do ważnego starcia dojdzie również w Tychach, gdzie 7. w stawce GKS zagra z zajmującym aktualnie 5. miejsce Górnikiem Łęczna. Ekipa z Opola musi się też oglądać na Wisłę Kraków, która również ma na koncie 50 punktów i zagra teraz u siebie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Co prawda Odra ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z krakowianami, ale gdyby powstała mała tabela z więcej niż dwoma drużynami mającymi np. po 53 punkty (z takim dorobkiem sezon mogą choćby skończyć Motor Lublin i Górnik Łęczna), to Odra wtedy jest na straconej pozycji.