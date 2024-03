Omne Triduum Perfectum. Komentarz Tomasza A. Żaka

Zanim nastąpi Wielka Noc, a więc czas Zmartwychwstania, mamy trzy Wielkie dni (Triduum), które są puentą 40-dniowego Wielkiego Postu. Wielki Czwartek to Ostatnia Wieczerza i ustanowienie przez Pana Jezusa dwóch świętych sakramentów - Kapłaństwa i Eucharystii. Mamy też przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy, bo tak obrazuje się ta chwila, w której pojmano Jezusa po modlitwie w Ogrójcu.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest odprawiana Msza św. Ołtarz jest obnażony, a tabernakulum puste. To czas Golgoty, czas adoracji Krzyża, a na koniec czas odprowadzenia Pana Jezusa do grobu. Wielka Sobota to czas spędzony przy Pańskim Grobie, czas oczekiwania, również czas tradycyjnego świecenia pokarmów.

Również wtedy ma miejsce pełna symboli Liturgia Światła, z żywym ogniem, który posłuży do zapalenia paschału. A potem jest już owa Wielka Noc, którą kończy Resurrectio - Zmartwychwstanie. To czas Zwycięstwa nad szatanem, czas wiosny prawdziwego Nowego Świata, czas naszej tożsamości.