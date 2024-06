Opolski Teatr Lalki i Aktora organizuje dzień otwarty. Na widzów czeka wiele atrakcji

- Dzień Otwarty Teatru to wydarzenie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem już od kilkunastu lat – mówi Magdalena Starczewska z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. – Wówczas nasz teatr otwiera drzwi bardzo szeroko, zapraszając dużych i małych widzów do miejsc na co dzień niedostępnych i przygotowuje mnóstwo atrakcji, które pozwalają lepiej poznać i jeszcze bardziej pokochać teatr.

Program imprezy

Laboratorium lalek - Duża Scena, godz. 12.30-14.00 Lalka teatralna zagra wszystko! Oczywiście tylko wtedy, gdy ręce aktora dadzą jej życie na scenie. Kilka rodzajów lalek aktorzy zaprezentują bliżej. Widzowie poznają wybrane techniki lalkowe, takie jak maska, kukła, pacynka, lalka stolikowa, figura i marioneta. Publiczność zostanie także zaproszona do improwizacji, a pod kierunkiem aktorów-lalkarzy spróbuje sztuki animacji. Do tych kreatywnych działań będzie można także użyć masek wykonanych na warsztatach „Wszystko o masce”.

Warsztat teatralny „Wszystko o masce” - Mała Scena, godz. 12.00-14.00 Czym jest maska teatralna, skąd pochodzi i dlaczego jest tak ważna w teatrze? Na te i inne pytania uczestnicy szukać będą odpowiedzi podczas warsztatów. Widzowie otrzymają różnego rodzaju zadania aktorskie w masce, będą mogli poczuć się jak aktorzy i przekonać się, jak bardzo maska zmienia pracę aktora z głosem i ciałem. Maska jest także doskonałym przekaźnikiem emocji. Aktorzy zaprezentują, jak za jej pomocą, można ekspresyjnie wyrazić swoje wnętrze i zaproszą do wykreowania postaci scenicznych i wykonania krótkich zadań aktorskich, do których będzie można wykorzystać teatralne maski. Uczestnicy także sami wykonają maski wybranych zwierząt.

Bajki Samograjki - foyer Małej Sceny, godz. 11.00-14.00

Podczas Dnia Otwartego Teatru będzie też coś o literaturze. Wybranych i dobrze wszystkim znanych tekstów, będzie można wysłuchać w interpretacji aktorów. A skoro to „Bajki Samograjki”, to literatura połączona zostanie z muzyką. Więc będzie to też okazja do wspólnego pośpiewania przy akompaniamencie gitary.