Oszustwo na policjanta niestety nadal działa. 81-latka z Zawadzkiego straciła 30 tysięcy złotych

W środę (21 lutego) do Komisariatu Policji w Zawadzkiem zgłosiła się 81-letnia mieszkanka miasta, która została oszukana i okradziona tzw. metodą „na policjanta”.

Do seniorki zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta.

- Polecił nawet kobiecie zapisanie jego stopnia służbowego oraz personaliów. Zapytał się jej, czy ma jakieś pieniądze, które przechowuje w domu. Kobieta odpowiedziała, że ma 30 tysięcy złotych w mieszkaniu, a w banku jeszcze około 20 tysięcy złotych - mówi mł. asp. Dorota Janać, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. - Rozmówca przekazał 81-latce, że jej pieniądze są zagrożone, a on ma za zadanie zabezpieczyć je przed oszustami. Kobieta postępowała zgodnie z poleceniami, które wydawał jej fałszywy policjant.

81-latka zgodnie z instrukcjami rzekomego policjanta miała spakować pieniądze do koperty, a następnie włożyć je do białej reklamówki i czekać na kuriera, który zaraz zjawi się w jej domu. Pod żadnym pozorem nie miała odkładać słuchawki.

- Dzięki temu oszust mógł kontrolować, co robi kobieta i być z nią w stałym kontakcie - mówi mł. asp. Dorota Janać.