Pierwszoklasiści z klasy mundurowej w Opolu złożyli ślubowanie. Liczy się "dyscyplina, odpowiedzialność i zdolność do pracy zespołowej"

Dyrektor: pamiętajcie o wartościach

- Ślubowanie jest szczególnym i symbolicznym momentem dla naszej szkoły, dla was samych, a także dla waszych rodziców – mówiła podczas uroczystości Bernarda Zarzycka, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu, w którym uczą się klasy mundurowe. – Składając je zobowiązujecie się do rzetelnej nauki, poszanowania każdego człowieka i godnego reprezentowania szkoły. Żyjemy w państwie wolnym i demokratycznym, ale nie można zapominać, że dzisiejsza wolność Ojczyzny jest mocno zakorzeniona w naszych tradycjach i wartościach. Dlatego, spoglądając w przyszłość, pielęgnujcie pamięć o chwalebnych wydarzeniach, o wybitnych postaciach naszej historii. Naśladujcie ich odwagę i niezłomność, ale także pracowitość i uczciwość. Także i dziś, od naszych wysiłków i postaw zależą przyszłe losy Polski i jej dobry rozwój.[/cyt]

Uczennica: przeszliśmy musztrę

[cyt]– Panie poruczniku, dziękuję za pańską obecność oraz za wszystkie lekcje i wartości, które nam pan przekazał. Pańska wiedza, doświadczenie i oddanie były dla nas bezcenne i stanowiły fundament naszej edukacji. W imieniu całej klasy chciałabym podziękować panu za przygotowanie nas do tego ważnego wydarzenia, jakim jest nasze ślubowanie – mówiła. – Klasa wojskowa to nie tylko nauka teorii, ale przede wszystkim praktyka i działania, które mają nas przygotować do pełnienia służby. Przeszliśmy przez szereg ćwiczeń, teorii oraz musztry, które miały na celu wykształcenie w nas takich cech jak dyscyplina, odpowiedzialność i zdolność do pracy zespołowej.[cyt]