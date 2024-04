Piotr Bujak ponownie wygrał wybory na burmistrza Głogówka. Wystarczyła mu pierwsza tura. Ale w radzie nie ma większości

Na Piotra Bujaka oddało głos 2224 mieszkańców, co stanowi nieco ponad połowę głosujących w niedzielę. Drugim pod względem poparcia jest Marcin Kus, kandydat komitetu wyborców „Gmina Głogówek wspólna sprawa”. Otrzymał on 1191 głosów, co stanowi 26,9 procent.

Marcin Kus został radnym miejskim, uzyskując imponujący wynik w swoim okręgu - 272 głosy. Jego ugrupowanie wprowadziło też największą ilość radnych, aż 7 osób w 15-osobowej radzie.

Po trzy miejsca mają Śląscy Samorządowcy oraz komitet wyborców Tak! Dla Ziemi Prudnickiej. Ugrupowanie burmistrza „Porozumienie dla Gminy Głogówek” ma w nowej radzie tylko dwoje przedstawicieli w tym Marka Bujaka, prywatnie ojca burmistrza Piotra Bujaka.

Dwoje pozostałych kandydatów na burmistrza Głogówka uzyskało: