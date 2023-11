Pitbull pogryzł innego psa i jego właścicielkę na wybiegu w Nysie. Policja poszukuje właściciela, który uciekł przed odpowiedzialnością

- Prosiłam tego pana, żeby nie wchodził ze swoim psem na wybieg, bo nie ma kagańca i może być agresywny, ale on zignorował moje prośby – opowiada mieszkanka Nysy. – Powiedział, że jego pies jest łagodny.

W pogodną niedzielę 5 listopada pani Joanna razem ze swoją małą bratanicą wzięła swojego psa na smycz i poszła na planty w Nysie, żeby na specjalnym ogrodzonym wybiegu dla psów wypuścić swojego pupila.

- Mam 18-miesięcznego psa husky – opowiada kobieta. – To bardzo łagodna rasa, on wita się z każdym dzieckiem w czasie spaceru. Jest też bardzo przyjacielsko nastawiony do innych psów.

Na wybiegu znajdowały się akurat jeszcze dwa inne psy z właścicielami, ale po chwili od strony parku nadszedł mężczyzna w wieku ok. 60 lat z dwoma czworonogami: pitbulem i mniejszym, białym pieskiem. Na widok innych psów za siatką wybiegu pitbull zaczął szczekać. Pomimo próśb, żeby nie wchodzili, mężczyzna otworzył bramę i wpuścił swojego psa do ogrodzonej siatką śluzy przy wejściu do wybiegu.