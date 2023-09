Poczet zasłużonych postaci w Oleśnie. Leopold Labor, Felix Rendschmidt, Józef Lompa i inni

Pierwsze dwie osoby: święta Jadwiga Śląska i książę Henryk Brodaty to legendarni założyciele Olesna. Józef Lompa w swojej kronice zanotował, że książę Henryk Brodaty (ok. 1165-1238) w 1208 roku zbudował zamek myśliwski w okolicach dzisiejszego Olesna. Według legend jego małżonka św. Jadwiga Śląska (ok. 1178-1243) zawiesiła w lesie nieopodal Olesna na drzewie wizerunek św. Anny. Przy tym obrazie schroniła się ścigana przez zbójców dziewczyna. Dla upamiętnienia w tym miejscu zbudowano w 1444 roku drewniany kościół świętej Anny.

Dalej na obrazie widzimy księcia opolskiego Bolka II (ok. 1300-1356). Odegrał on istotną rolę w historii Olesna, ponieważ w 1353 roku sprowadził do miasta kanoników regularnych laterańskich reguły Świętego Augustyna. Zakonnicy na kilka wieków objęli administrowanie parafią w Oleśnie. Kanonicy byli duszpasterzami nie tylko w Oleśnie, ale nawet w odległych wioskach: Chocianowicach, Lasowicach i Laskowicach, Ligocie Oleskiej, Kadłubie, Uszycach, Wachowie, Wędryni, Zębowicach, Borkach Wielkich i Małych, Brońcu, Jastrzygowicach, Kościeliskach i Zarzyskach. Kanonicy władali oleską parafią aż do 1770 roku, w którym doszło do kasacji zakonu.

Kolejny książę przedstawiony na muzealnym płótnie to Bernard, książę strzelecko-niemodliński (ok. 1374-1455). Nadał on w 1450 roku Olesno ponownie prawa miejskie, ponieważ stare dokumenty spaliły się w pożarze.