85 lat temu naziści spalili doszczętnie synagogę w Oleśnie [ZDJĘCIA]

Był to już drugi pożar synagogi w Oleśnie.

To jeden z dwóch zaledwie zachowanych śladów po żydowskiej karcie z historii Olesna.

Drugim śladem jest kirkut. Cmentarz został założony w 1814 roku przy ul. Młyńskiej. Dzisiaj są to obrzeża miasta, wówczas było to miejsce daleko od rogatek, położone nad doliną rzeki Młynówki. Do dzisiaj zachowało się ok. 200 macew, najstarsza pochodzi z 1824 roku.