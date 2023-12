Pod Kietrzem mają stawiać kolejne wiatraki. Inwestować chcą Polacy i Czesi. "Będzie ich za dużo"

Jest gotowy raport środowiskowy dla dwóch farm wiatrowych Trzebom – Sudice, które mają stanąć na polsko - czeskim pograniczu koło Kietrza. To inicjatywa czeskiej firmy. Z drugiej strony miasta polska firma chce stawiać kolejnych 12 turbin wiatrowych.

Czeskie wioski Trebom i Sudice tworzą swoisty cypel, wrzynający się w terytorium Polski w rejonie Kietrza. Na terenie tego cypla czeska firma energetyczna zamierza wybudować dwie farmy wiatrowe Trebom i Sudice, złożone w sumie z 9 dużych wiatraków o wysokości 211 metrów i mocy 4,6 megawatów. Polskie władze wystąpiły o przeprowadzenie transgranicznej procedury oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne i ludzi. Czeskie dokumenty o skutkach budowy farm wiatrowych - w tłumaczeniu na polski - właśnie dotarły do polskich władz. Mieszkańcy po polskiej stronie mogą przedstawiać swoje wnioski i uwagi do projektu, które do połowy stycznia 2024 można kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Wiatraki pod Kietrzem. Co z hałasem?

Przygotowany przez czeskich ekspertów raport oddziaływania na środowisko generalnie nie przewiduje, żeby nowe farmy wiatrowe wpłynęły na klimat, powietrze, zdrowie ludzi czy stan fauny oraz flory na terenie Polski. Najbliżej wiatraków będą się znajdować dwie wioski – Pietraszyn i Gródczanki w województwie śląskim (1,2 i 1,3 kilometra odległości zabudowy mieszkalnej od turbin). Do Kietrza odległość wynosi ok. 2,5 kilometra. Autorzy raportu przeprowadzili między innymi pomiary i badania natężenia hałasu od wiatraków. Nigdzie nie przekroczy on poziomu dopuszczalnego przez polskie i czeskiej przepisy (50 decybeli w dzień i 40 w nocy), ale w wiosce Gródczanki przekroczy 30 decybeli. Skrzydła wiatraków mają mieć specjalne matowe wykończenie, aby redukować tzw. efekt stroboskopowy czyli migotanie refleksów świetlnych. Efekt stroboskopowy nie jest zresztą odczuwany w odległości ponad 300 metrów od wiatraka.

Planowane turbiny wiatrowe według ekspertów nie będą też oddziaływać na ptaki, bowiem w okolicy nie gniazdują rzadkie czy chronione gatunki, nie ma tez tras przelotowych. Nie notuje się tam nietoperzy. Można też wykluczyć negatywny wpływ na roślinność czy cenne biotopy. Autorzy raportu wykluczyli też negatywne oddziaływanie na dwa polskie rezerwatu przyrody w okolicy Gipsowa Góra i Las Rozumiecki, z których najbliższy znajduje się ok. 4,5 km od farmy. Generalnie czeski raport środowiskowy dopuszcza lokalizację farm, ale w wersji nieco okrojonej, bo ograniczonej do 8 lub 5 z planowanych przez inwestora 9 turbin. Za budową farm wiatrowych opowiedzieli się w referendum mieszkańcy wioski Sudice. 61 procent uprawnionych do głosowania poparło projekt.

Kolejna farma. Mieszkańcy mówią, że "będzie ich za dużo"

W gminie Kietrz stoją już dwa wiatraki zbudowane w 2007 i 2009 roku. Po zachodniej stronie Kietrza, w rejonie wiosek Nowa Cerekwia, Chróścielów i Nasiedle polska firma chce zbudować kolejną farmę wiatrową złożoną z 12 wiatraków. Przygotowania do budowy są mniej zaawansowane niż czeska inicjatywa. Na wniosek inwestora rada miejska Kietrza przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego pod fermę wiatrakową. Obecnie jest on w fazie uzgodnień. Dopiero po zmianie planu inwestor może się starać o decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Chyba, że procedura budowy farmy zostanie uproszczona przez nowy rząd polski. Sami mieszkańcy obawiają się, że wiatraków będzie za dużo, co będzie miało wpływ na krajobraz a nawet ich zdrowie.

