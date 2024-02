Polska 2050 złożyła zawiadomienie do prokuratury na burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego

- Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego. Chcielibyśmy, żeby prokuratura działa szybko, ponieważ dochodzą do nas głosy, że ofiar w tej sprawie może być więcej – mówił na konferencji poseł Adam Gomoła.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek (27 lutego) przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu. Przedstawiciele Polski 2050 poinformowali, że składają do Prokuratury Okręgowej w Opolu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Namysłowa. Jego autorami są poseł Adam Gomoła, Szymon Folp i Waldemar Hartman. Zarzucili oni burmistrzowi Namysłowa, że miał się dopuścić seksualnego wykorzystania zależności wobec byłej stażystki zatrudnionej w magistracie.

We wtorek ( 27 lutego) do opolskiej prokuratury miało trafić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego.

Próbowaliśmy w tej sprawie skontaktować się z burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim, ale jego telefon cały czas jest zajęty.

W miniony czwartek Bartłomiej Stawiarski opublikował on swoje stanowisko w tej sprawie na Facebooku. Zarzucił, że jest to prowokacja inspirowana przez lokalną opozycję i ma związek z próbą dyskredytacji jego osoby przed wyborami samorządowymi.

Kontrkandydatem Stawiarskiego w wyborach samorządowych jest związany z Polską 2050 Marcin Biliński. Pozwał on w trybie wyborczym urzędującego burmistrza za wpis sugerujący, że to on mógł stać za publikacją. Sąd nakazał Stawiarskiemu opublikować sprostowanie.