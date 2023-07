Pomoc dostaną kościoły, kaplice, szkoły, szpitale, a nawet siedziby policji. Rząd rozdał pieniądze na ratowanie zabytków

150 opolskich zabytków

Powiat przejął, powiat musi dbać

Stuletni, malowniczy budynek „Aleksandrówka” w Jarnołtówku, na razie zarasta zielenią. W 2014 roku zarząd województwa opolskiego zdecydował o zlikwidowaniu działającego tu prewentorium dziecięcego wraz ze szkołą. Przeważyły względy finansowe, kontrakt z NFZ nie wystarczał na sfinansowanie działalności. Zabytkowy budynek wystawiono na sprzedaż, był nawet chętny przedsiębiorca. Sprzedaż wstrzymał jednak poprzedni starosta nyski (z PSL), który zaproponował, że przejmie obiekt i go wyremontuje. Kilka miesięcy później w powiecie zmieniły się władze.

- Nasz zarząd miał to szczęście w nieszczęściu, że przejął po poprzednikach dwa obiekty, które nie należały do nas – przyznał wczoraj starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz z PiS. - Przyjęliśmy to i robimy wszystko, żeby te przepiękne obiekty wróciły do formy.

Ten drugi obiekt, to kościół Najświętszej Marii Panny przy Rynku Solnym w Nysie. Budynek jest własnością parafii, ale nie jest wykorzystywany do celów sakralnych. Starostwo nyskie w poprzedniej kadencji przejęło go w użyczenie na cele kulturalne.

Po 5 latach czekania „Aleksandrówka” doczekała się rządowego dofinasowania. Dostała 1,66 mln złotych na pilny remont dachu.