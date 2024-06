Przed II turą wyborów wójta władze Skoroszyc obniżyły podatki. Teraz obniżkę zablokowała Regionalna Izba Obrachunkowa

Tydzień przed II rundą wyborów wójta Skoroszyc (12 kwietnia) miejscowa rada gminy na niespodziewany wniosek wójt Barbary Dybczak uchwaliła obniżkę podatku od nieruchomości. Dość poważną obniżkę, bo w przypadku tzw. gruntów pozostałych (podwórza, zagrody przydomowe) z 71 do 45 groszy za metr kwadratowy. A w przypadku pozostałych budynków (chodzi o niewykorzystywane rolniczo stodoły i zabudowania gospodarcze) z 9,8 zł za metr kwadratowy do 6 złotych. Powrócono do stawek z roku 2023.

Obniżka nie weszła w życie

Obniżka miała wejść w życie 1 czerwca, ale urząd wstrzymał się z wysyłaniem nowych decyzji podatkowych do mieszkańców, bo uchwała nie została opublikowana przez wojewodę w dzienniku urzędowym. Dziś wiemy, że publikacji nie będzie. 15 maja Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały ze Skoroszyc. RIO uznało, że władze gminy przeprowadziły proces legislacji niezgodnie z procedurą zapisaną w statucie gminy. Wójt nie przedstawiła pisemnego uzasadnienia, nie było opinii skarbnika gminy. Generalnie jednak - w stanowisku RIO czytamy, że podatku gruntowego nie zmienia się w trakcie roku podatkowego. Chodzi między innymi o to, aby nie powodować zamieszania i nie różnicować podatników. Osoby fizyczne dostają bowiem z urzędu wyliczenie podatku i muszą to zapłacić. Natomiast firmy same piszą deklaracje podatkowe, a potem je opłacają. Mogą mieć więc problem z ustaleniem, jaka stawka i od kiedy obowiązuje.