Przerobili ruderę na prawdziwą perełkę. Zaskakujący efekt renowacji budynku dawnego przedszkola w Dziewkowicach

Zabytkowy budynek przy Zespole Placówek Oświatowych w Dziewkowicach przez wiele lat stał pusty i niszczał - z dachu odpadały dachówki, a ściany zaciekały.

Obiekt pochodzi z lat 30-tych ubiegłego stulecia, a wyglądem nawiązuje do form budownictwa łużyckiego (z tzw. murem pruskim). W czasach PRL-u działało tu przedszkole, aż do lat 80-tych. Potem, ze względu na pogarszający się stan techniczny, przedszkolaki zostały przeniesione do nowych pomieszczeń.

Gmina Strzelce Opolskie przez wiele lat szukała dotacji, dzięki której można by wyremontować zabytek. Przełom nastąpił w ubiegłym roku.

Samorząd we współpracy z mieszkańcami zgłosił propozycję odnowienia budynku do konkursu „Nasz Zabytek” fundacji „Most the Most” (to organizacja non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Pomysł zajął pierwsze miejsce w internetowym głosowaniu, a dzięki temu gmina podpisała umowę na dotację w wysokości 1 mln zł.