Rekordowe poparcie w wyborach Marcina Ociepy. Ponad 40 tys. głosów z drugiego miejsca na liście. O co chce walczyć jako polityk opozycji?

W wyborach parlamentarnych Marcin Ociepa otrzymał duży mandat zaufania od mieszkańców Opolszczyzny, co uważa za wynik swojej czteroletniej pracy parlamentarnej. Poparcie z drugiego miejsca na liście PiS wyniosło imponujące 40 tys. głosów, co oznacza wzrost poparcia o 251 proc. w stosunku do poprzednich wyborów.

Ociepa podkreślił, że sukces wyborczy jest wynikiem nie tylko kampanii, ale także konsekwentnej pracy i bliskiego kontaktu z mieszkańcami oraz współpracy z samorządami lokalnymi.

- Synergia między rządem a samorządem jest niezwykle istotna dla rozwoju regionu – tłumaczył Ociepa.

Wiceminister Ociepa wskazał również na swoje inicjatywy w trakcie kadencji, takie jak Forum Rozwoju Regionalnego, które stanowiły przestrzeń do merytorycznej dyskusji między nauką, biznesem, przedsiębiorczością a samorządami. Podkreślił znaczenie polityki merytorycznej, bliskiej ludziom i skutecznej, podając przykłady licznych zrealizowanych projektów inwestycyjnych, które poprawiły standard życia mieszkańców województwa opolskiego.