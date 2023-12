Skandaliczne słowa na sesji. Prezydent Wiśniewski zaatakował TVP3 Opole. "To skur*****stwo"

Burzliwa dyskusja radnych o Telewizji Polskiej

- Z niedowierzaniem i przerażeniem przyjęliśmy informację, jak w grudniowy poranek, jednoznacznie kojarzący się wielu Polakom z komunistycznym zamachem stanu i juntą generała Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku, pański rząd z pominięciem prawa i procedur siłowo nie tylko wkroczył do siedzib mediów publicznych, ale również wyłączył nielegalnie emisję podstawowych programów informacyjnych Telewizji Polskiej, włącznie z całym kanałem informacyjnym anglojęzycznym TVP World oraz TVP Info, oraz stroną internetową, pozbawiając z dnia na dzień miliony Polaków oraz widzów anglojęzycznych źródła ich głównej informacji o Polsce i świecie, ponadto narażając na ogromne straty finansowe państwowe spółki medialne, a tym samym faworyzując interesy prywatnych koncernów medialnych - argumentował Michał Nowak z klubu PiS.

Sesję rozpoczął apel klubu radnych PiS, w którym sprzeciwiali się - jak nazwano to w apelu - "siłowemu i bezprawnemu przejęciu mediów publicznych" przez nowy rząd kierowany przez Donalda Tuska. Dyskusja szybko przerodziła się w ożywioną wymianę zdań na temat rzetelności dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

Z tym stanowiskiem polemizował Dariusz Chwist z klubu prezydenta Opola, który stwierdził, że zmiany w TVP musiały zostać przeprowadzone z uwagi na "notoryczne kłamstwa i manipulacje". Chwist opowiedział też, jak regionalny oddział TVP "uwziął" się na niego i - jak powiedział Chwist - wielokrotnie przedstawiał w stronniczy sposób.

- Ten apel to tak, jakbyście mi splunęli w twarz - mówił Chwist.

Radni z Platformy Obywatelskiej i klubu prezydenta Wiśniewskiego mówili także o sytuacjach, w których niektórzy dziennikarze po emisji materiału mieli do nich dzwonić przepraszać za to, co ostatecznie zostało wyemitowane na antenie.