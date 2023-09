Śmietankówka oleska stała się specjałem promującym Opolskie. Jest już znana również za granicą

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Olesna utrzymuje się wprawdzie głównie ze sprzedaży mleka, masła, śmietany i twarogu, ale to oleska śmietankówka zapewniła jej promocję w całej Polsce, a nawet za granicą.

Bo masło ekstra z Olesna, jak i reszta oleskiego nabiału, sprzedawane jest głównie na terenie dwóch województw: opolskiego i śląskiego, za to oleska śmietankówka trafiła nie tylko do całej Polski, ale także do wielu krajów świata.

Przez lata śmietankówka oleska, czyli „świeża śmietanka z odrobiną alkoholu" - jak głosi hasło promocyjne - była specjałem, który można było dostać tylko spod lady, najczęściej na targach jako specjał do degustacji. Od 2017 roku jest w oficjalnej sprzedaży.