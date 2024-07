Statki, które rozsławiały Opolszczyznę. "Nysa" zatonęła w tragicznych okolicznościach...

M/S "Nysa"

Zatonął 10 stycznia na Morzu Norweskim podczas sztormu o sile 10 stopni w skali Beauforta. Zginęła cała 19-osobowa załoga. Przyczyna tragedii nigdy nie została do końca wyjaśniona. Najprawdopodobniej przesunął się źle zamocowany ładunek, który stanowiły pocięte szyny kolejowe.

Drobnicowiec "Nysa" został zwodowany w Stoczni Gdańskiej w 1951 roku. Jego nośność (DWT) to 680 ton, długość całkowita 59,9 m, szerokość 9,6 m, zanurzenie 3,4 m, pojemność brutto: 486 RT (netto: 174 RT), Silnik spalinowy, moc silnika 540 KM, prędkość maks. 10 węzłów.

M/S "Kędzierzyn"

M/S "Kędzierzyn" wszedł do służby 15 lutego 1971 roku. Jego macierzystym portem był Szczecin. Masowiec napędzany mazutem mógł przewieźć 5735 ton ładunku. W swoich ładowniach transportował głównie węgiel, zboże i siarkę.

- Pływał po Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym i Atlantyku - pod szyldem Polskiej Żeglugi Morskiej do 1990 roku - informuje Krzysztof Gogol.

Wtedy był już w kiepskim stanie technicznym i polski armator przekazał go do spółki Met-Pol pod banderę liberyjską. Zmieniona została też nazwa na "Finestone". W 1992 roku został sprzedany na złom. Na żyletki pocięto go w jednej z indyjskich stoczni.