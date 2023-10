Szlachetna Paczka ciągle szuka wolontariuszy na Opolszczyźnie. Czy potrzebujący doczekają się pomocy?

Wolontariusz pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ odwiedza rodziny w potrzebie. Poznaje ich historie i to on właśnie określa, jaka pomoc będzie najlepszą formą wsparcia dla danej rodziny.

- Wolontariusz stara się zbadać jak najlepiej potrzeby rodziny. To jest ważne, żeby ta pomoc była mądra, a nie powierzchowna mówi Kasia, wieloletnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki. - Najfajniejszy moment to grudniowy Weekend Cudów, kiedy jest wtedy mnóstwo pozytywnej energii, spotkania wolontariuszy z rodzinami, które zostały obdarowane. To jest magiczny czas!