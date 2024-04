Ta gmina to fenomen. Wójt nie ma konkurencji, większość radnych też jest już z mandatami

Zgodnie z kodeksem wyborczym jeśli w wyborach samorządowych do rad startuje tylu chętnych, ile jest mandatów, to miejscowa komisja wyborcza w drodze uchwały postanawia o objęciu mandatu przez tych kandydatów.

W gminie Korfantów w ten sposób mandaty uzyskało już 10 radnych (na 15). Aż 8 osób w tym gronie powtarza kadencję i ma już doświadczenie w pracy samorządowej. Siedem nowych radnych jest z tego samego ugrupowania co burmistrz Janusz Wójcik (Forum Samorządowe 2002).

Burmistrz Korfantowa też nie ma konkurenta. W jego przypadku jednak głosowanie się odbędzie. Większość głosujących musi zaznaczyć krzyżyk przy jego nazwisku, aby mógł ponownie objąć stanowisko, ale to raczej czysta formalność.

W sumie w gminie Korfantów do wyborów gminnych stanęło tylko 22 kandydatów na radnych. Więcej osób ubiega się natomiast o mandaty w powiecie, ale burmistrz Janusz Wójcik obawia się, że mieszkańcy gminy niezbyt licznie pójdą do głosowania, skoro w większości obwodów wynik w gminie jest już rozstrzygnięty. A wtedy automatycznie miejscowi kandydaci do powiatu dostaną mniej głosów niż przeciwnicy w sąsiednich gminach. I Korfantów może zostać bez reprezentacji w radzie powiatu, gdzie obecnie ma swoich dwóch przedstawicieli.