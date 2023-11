Targowisko w Strzelcach Opolskich opustoszało w pierwszy dzień naliczania opłat według nowych zasad. W tym dniu mocno padało

W związku z tym gmina namalowała na płycie targowiska kwadratowe sektory o wielkości 9 mkw. (niczym na szachownicy). Handlowcy mogą teraz rezerwować konkretne pola za 15 zł miesięcznie. Ponadto od piątku za każdorazowe zajęcie jednego stanowiska pobierana jest opłata w wysokości 36 zł. Jest ona naliczana nie tylko od straganu, ale także za stojący tuż obok samochód.

- W praktyce oznacza to wzrost opłat dwu, a nawet trzykrotnie w stosunku do tego, co płaciliśmy dotychczas - mówi Stanisław Kiełek, jeden ze sprzedawców. - Stawki są wygórowane i w naszej ocenie nielegalne, bo gmina nie powinna naliczać opłat za samochody.