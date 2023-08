To już połowa wędrówki. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę spotkali się na mszy świętej w Strzelcach Opolskich

Biskup pomocniczy naszej diecezji nawiązał też do słów papieża Franciszka wypowiedzianych 7 lat temu na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

- Proszę, dziękuję i przepraszam, te słowa przypomniane przez papieża Franciszka powinny być stosowane w życiu każdego. Zawsze powinniśmy pytać,: Co o tym myślisz? Nigdy nie narzucać swoich treści. Niektórzy chcą zawsze postawić na swoim. Jeżeli tak stawiamy sprawę, to musi dojść do konfliktu – głosił biskup.