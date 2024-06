Uwiódł zakonnicę i oszukał dziesiątki innych osób. Tulipan skazany na 14 lat więzienia

Na ławie oskarżonych, oprócz Piotra K., zasiadły również trzy inne osoby, w tym jego była partnerka.

- Piotrek grywał w kasynach, miał przy sobie duże pieniądze, ale twierdził, że one nie są jego - mówiła w postępowaniu przygotowawczym Katarzyna Z. - Twierdził, że dobrze zarabia i wierzyłam, że on prowadzi legalny biznes. Kiedyś pokazał mi legitymację windykatora. Kochałam go. Udostępniłam mu konta bankowe, bo chciałam, żeby on wracał codziennie do domu, choć denerwowało mnie, że nie jest u nas tak, jak w normalnym związku. Zmieniłam swoje nastawienie do niego po tym, jak zostałam aresztowana. Stwierdziłam, że nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego.