W Kluczborku bez niespodzianek. Wybory zdecydowanie wygrał burmistrz Jarosław Kielar

Jarosław Kielar, startujący z KWW „Ziemia Kluczborska” otrzymał 67,6 procent głosów (7911), natomiast Piotr Pośpiech, reprezentujący KWW „Stąd Jesteśmy” 32,4 procent (3791).

- Wielka radość. Zdecydował rozsądek mieszkańców. To, co robimy, robimy z rozwagą. Nasze decyzje są przemyślane i będziemy działać dalej, mądrze i bez pośpiechu – komentuje na gorąco oficjalne wyniki burmistrz Jarosław Kielar. – Chwilę odpoczniemy od kampanii i zaraz zabieramy się do dalszej pracy, tym bardziej, że wiele działań jest w toku. Rozkręcony pociąg jedzie dalej.