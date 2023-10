W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października

Tegoroczny początek października zaskakuje warunkami pogodowymi. Jest ciepło, nawet powyżej 20 stopni C. Do tego dochodzi poranna rosa i przelotne opady deszczu, które nawiedziły niektóre tereny Opolszczyzny. To świetne warunki, aby w opolskich lasach ponownie pojawiły się grzyby. I tak się dzieje, co potwierdzają miłośnicy grzybobrania.

Dziś spontan. Półtorej godziny spaceru-okolice Ujazdu, widać ze zaczyna coś się dziać ale małymi krokami. Dużo starszych, robaczywych prawdziwków, ale młode też się pojawiają. Parę ceglaków, podgrzybków brunatnych ale bardzo mało porównując do tamtego roku. Suchogrzybków dość, których nie zbieram. Maślaków żółtych też pełno aż miło było zbierać… No i parę kań – napisała w czwartek 5 października Nikola w grupie Facebook’owej „Grzyby na Opolszczyźnie.