W Opolu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności, kształcące specjalistów od motoryzacji

Ma to być zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego, w obszarze elektromobilności. W centrum będą się kształcić zwłaszcza specjaliści w dwóch zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik o specjalizacji dotyczącej elektromobilności.

- Elektromobilność jest związana ze stosowaniem w pojazdach napędów elektrycznych. Dla porównania: uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych uczą się raczej o silnikach tradycyjnych, spalinowych i nie mają dostępu do najnowocześniejszych technologii – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. – W Branżowym Centrum Umiejętności ma się odbywać również certyfikacja, czyli każdy, kto będzie chciał mieć formalne uprawnienia, będzie mógł je uzyskać tylko w jednym z dwóch miejsc w Polsce, w tym w Opolu. Nasze centrum będzie gwarantowało wysoką jakość nauczania, dostęp do rozwiązań z branży, a na koniec potwierdzenie nabytych kompetencji, dlatego będzie to miejsce wyjątkowe i będzie przyciągało ludzi z całej Polski.