W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje

Wyłoniony w przetargu wykonawcy będą mieli za zadanie budowę 3 odcinków drogi S11 w systemie „Projektuj i buduj" w ciągu 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy), czyli w praktyce prawie 4 lata.

- Przy czym do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, to jest od 16 grudnia do 15 marca - dodaje Agata Andruszewska. - Zakończenie przetargu i podpisanie umowy planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku.