Wójt gminy Lubrza pomylił rotę ślubowania i musiał ślubować drugi raz. Oj, będą z tego duże problemy

Co ciekawe, roty tego ślubowania nie powtarza się za przewodniczącym. Damian Drabik odczytał je sam, z kartki do mikrofonu, przy stojącej sali.

Radni nie chcą gadać

- Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia, proszę dzwonić do urzędu w Lubrzy - powiedział nam radny Krzysztof Orzech.

Wójt nie był wójtem

- W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, jako organ nadzoru będziemy podejmować ewentualne czynności - informuje Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiego.

- To pełna kompromitacja nowego wójta i urzędu - komentuje Mariusz Kozaczek, poprzedni wójt Lubrzy. - W kampanii wyborczej Damian Drabik i jego komitet obiecywali dialog, współpracę i pełną jawność, a tymczasem zaczynają od zmowy milczenia!

Od strony prawnej Mariusz Kozaczek był więc wójtem Lubrzy aż do 23 maja, choć od sesji 7 maja nie pojawiał się w urzędzie. Teraz zapowiada, że zawiadomi prokuraturę o możliwości niedopełnienia obowiązków przez swojego następcę. Nie chce bowiem być pociągany do odpowiedzialności za to, co działo się po 7 maja.