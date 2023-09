Wybory 2023. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży postulatem Nowej Lewicy

Kandydatki Nowej Lewicy podkreślają, że opieka psychiatryczna i psychologiczna w województwie opolskim stoi na niskim poziomie. Głównymi problemami mają być nieodpowiednie finansowanie i braki kadrowe.

- Lewica od wielu lat mówi, że silna Opolszczyzna to dobrze sfinansowane i wysokiej jakości usługi publiczne. Jest to coś w co powinniśmy nieustannie inwestować. Stąd nasze zdziwienie, że szpital św. Jadwigi przy ulicy Wodociągowej nie dostał pieniędzy na rozbudowę. Szczególnie w czasach kiedy dzieci i młodzież dotyka kryzys zdrowia psychicznego – mówiła w trakcie konferencji prasowej Kamila Jarońska, „czwórka” na liście KW Nowa Lewica do sejmu w Opolu.