Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech

Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

Trwa głosowanie... Kto wygra wybory na burmistrza Kluczborka? Jarosław Kielar Piotr Pośpiech

Co ciekawe, taki pojedynek w wyborach na burmistrza Kluczborka prognozowano już w 2014 roku. Dokładnie 10 lat temu w kuluarach mówiło się, że ówczesny starosta Piotr Pośpiech może wystartować na burmistrza przeciwko Jarosławowi Kielarowi. - To tylko plotki, ja mam wyższe aspiracje niż bycie burmistrzem, chcę być starostą - skomentował wtedy z przekąsem Piotr Pośpiech. Po 10 latach Piotr Pośpiech jednak chce być burmistrzem, mimo iż w styczniu został wicewojewodą opolskim. W międzyczasie, w poprzednich wyborach w 2018 roku, po 12 latach rządów (a wcześniej był jeszcze skarbnikiem powiatu) stracił władzę w powiecie kluczborskim. Przejął ją Jarosław Kielar ze swoim ugrupowaniem Ziemia Kluczborska (i w koalicji z Koalicja Obywatelską). Na starostę wyznaczył Mirosława Bireckiego, byłego sekretarza gminy, mimo iż w poprzednich wyborach nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, żeby wejść do rady powiatu. W radzie powiatu rozgorzał spór, Ziemia Kluczborska oskarżała o zadłużenie po uszy powiatu. Regionalna Izba Obrachunkowa po kontroli złożyła nawet zawiadomienie do prokuratury, ale Prokuratura Okręgowa w Opolu umorzyła śledztwo.

Ostatnich 5 lat Piotr Pośpiech spędził jako sekretarz wiejskiej gminy Łubniany, gdzie wójtem został Paweł Wąsiak, były dyrektor Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, czyli były podwładny Piotra Pośpiecha.

Teraz jednak Piotr Pośpiech znowu jest na politycznej fali. Został wicewojewodą opolskim jako przedstawiciel Trzeciej Drogi (a ściślej PSL-u) w nowej koalicji rządowej. W wyborach samorządowych Piotr Pośpiech nie wystartuje jednak z listy Trzeciej Drogi, tylko z własnego komitetu Stąd Jesteśmy. KWW Stąd Jesteśmy wystawi swoich kandydatów we wszystkich okręgach do rady gminy. Natomiast do rady powiatu kluczborskiego najprawdopodobniej tylko w dwóch z trzech okręgów (bez okręgu Wołczyn - Byczyna). To ustalenia nieoficjalne, chcieliśmy zapytać o to wicewojewodę i kandydata na burmistrza.

Jarosław Kielar i Piotr Pośpiech rywalizować będą nie tylko w wyborach na burmistrza, ale także... na radnych. Otwierają swoje listy jako jedynki i lokomotywy wyborcze, mające zebrać jak najwięcej głosów.

To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej: Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech.

- Na pewno można tak powiedzieć, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi wyborami (jedynym rywalem był wtedy był radny i społecznik Stanisław Konarski, który dostał zaledwie 22 procent głosów - red.) - mówi Jarosław Kielar. - Chcę wygrać te wybory, nawet jeśli zwycięstwo nie będzie tak wysokie, jak w tamtych wyborach.

Co jednak ciekawe, Piotr Pośpiech jeszcze nigdzie nie ogłosił, że startuje na burmistrza (kandydatów można zgłaszać do 14 marca). Może być i tak, że wystartuje tylko na radnego. Chcieliśmy zapytać go o to. - Proszę do mnie nie dzwonić - odpisał Piotr Pośpiech.

Jakie będą jedynki na listach wyborczych w Kluczborku

Jedynkami na listach Ziemi Kluczborskiej do rady miasta będą: Adam Sokołowski (który może być nowym przewodniczącym rady miasta), Jarosław Kielar oraz Justyna Ślusarczyk.

Jedynkami na listach Stąd Jesteśmy do gminy będą: Mateusz Dybka, Piotr Pośpiech oraz Kryspin Cieplik. W wyborach do rady miasta będą też listy Koalicji Obywatelskiej, PiS-u, i Konfederacji, ale nie opublikowały jeszcze swoich list (na rejestrację mając czas do 4 marca).

Wybory w powiecie kluczborskim. Będzie mniej radnych w radzie powiatu kluczborskiego

W wyborach do rady powiatu kluczborskiego będzie spora zmiana, ponieważ rada zmniejszy się z 19 do 17 radnych (przez spadek liczby mieszkańców w powiecie).

Swoje listy do rady powiatu wystawią: Ziemia Kluczborska (ugrupowanie Jarosława Kielara), Stąd Jesteśmy (ugrupowanie Piotra Pośpiecha), Trzecia Droga, Region Kluczborski (kojarzony z Koalicją Obywatelską), oraz PiS. Jedynkami na listach Ziemi Kluczborskiej do powiatu będą: Mirosław Birecki, Robert Wietrzyk i Waldemar Antkowiak.

Jedynkami na listach Stąd Jesteśmy do powiatu będą: Leszek Krzyżanowski i Kryspin Cieplik.

Jedynkami na listach Regionu Kluczborskiego będą: Artur Nowak, Maciej Sitek i Zdzisław Pelc.

Jedynkami na listach Trzeciej Drogi do rady powiatu będą: Miłosz Komarnicki, Jakub Goliński i Norbert Waliczek (lub kandydat Polski 2050).

Jedynkami na listach PiS do rady powiatu będą: Marcin Michalski, Teresa Wróbel i Celina Zając. Uwaga: są to ustalenia nieoficjalne, a w niektórych komitetach kształt list i miejsca na listach jeszcze do dnia rejestracji (czyli do poniedziałku, 4 marca) mogą się zmienić.

Wybory samorządowe 2024 w Kluczborku i w powiecie kluczborskim. Jakie listy już zostały zarejestrowane

Wybory samorządowe do rady miasta w Kluczborku

KWW Stąd Jesteśmy

Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku okręg nr 1 (tzw. Stare miasto)

1. Piotr Pośpiech

2. Magda Durecka

3. Jacek Pawlicki

4. Anna Szulc

5. Radek K. Piasta

6. Jolanta Bazan

7. Maciej Kosmala

8. Kamila Kuźmicka

Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku okręg nr 2 (tzw. Nowe miasto)

1. Mateusz Dybka

2. Halina Zapłotna

3. Magdalena Feldman

4. Aleksandra Fortuna

5. Anna Kotek

6. Sylwia Brzoska

7. Łukasz Tracz

8. Konrad Domagała

9. Jakub Paluch Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku okręg nr 3 (wiejski)

1. Kryspin Cieplik

2. Andrzej Kosmala

3. Anna Poloczek

4. Michał Marzec

5. Kamil Królikowski

6. Justyna Maruska

7.Leszek Markiewicz

8. Adam Kinder

9. Anna Meinert

10. Sandra Szczupak-Radlok

KWW Ziemia Kluczborska

Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku w Okręgu nr 1

1. Adam Sokołowski

2. Andrzej Konwiński

3. Agnieszka Ziółkowska

4. Tomasz Michalak

5. Anna Baran

6. Iwona Byczyńska

7. Krzysztof Stodoła

8. Dariusz Morawiec

Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku w Okręgu nr 2

1. Jarosław Kielar

2. Piotr Sitnik

3. Grażyna Popek

4. Zdzisław Pięch

5. Marek Wojna

6. Anna Król

7. Patrycja Pietrzykowska

8. Weronika Okaj

9. Konrad Mucha

Kandydaci do Rady Miejskiej w Kluczborku w Okręgu nr 3

1. Justyna Ślusarczyk

2. Janusz Kallus

3. Józef Mrozek

4. Ewa Felusiak

5. Maria Lepsy

6. Jan Kałuża

7. Ewa Kuziemska

8. Jadwiga Tomaszewska

9. Mariusz Kwoka

10. Mariusz Stępień

Wybory samorządowe do rady powiatu kluczborskiego

Kandydaci do Rady Powiatu Kluczborskiego z Okręgu Nr 2, miasto Kluczbork

1. Mirosław Birecki

2. Andrzej Olech

3. Wojciech Smolnik

4. Jarosław Przybył

5. Małgorzata Kwiring-Pondel

6. Sylwia Stosz

7. Angelina Sarnowska

8. Szymon Barabach Kandydaci do Rady Powiatu Kluczborskiego z Okręgu Nr 3, sołectwa Gminy Kluczbork i gmina Lasowice Wielkie

1. Robert Wietrzyk

2. Ryszard Okaj

3. Urszula Ziora

4. Wiktor Poloczek

5. Sabina Szirch

6. Aneta Małysa

7. Radosław Fuks

KWW Region Kluczborski

Okręg nr 1 Gminy Wołczyn i Byczyna

1. Zdzisław Pelc

2. Anna Jurczyk- Miżejewska

3. Halina Piasta

4. Ewelina Sękala

5. Jolanta Pilarska- Perdek

6. Iwona Krzywda

7. Krzysztof Drajok

8. Mieczysław Czapliński

Okręg nr 2 Miasto Kluczbork

1. Artur Nowak

2. Ludwika Gronek- Kałuża

3. Mariusz Łysiak

4. Marianna Bukwald

5. Barbara Mazur- Stefaniszyn

6. Michał Szachnowski

7. Bożena Danilewicz

8. Joanna Niedźwiedź Okręg nr 3 Gmina Lasowice Wielkie i Sołectwa Gminy Kluczbork

1. Maciej Sitek

2. ⁠Marcin Wiatr

3. ⁠Andrzej Bykowski

4. ⁠Ewa Mieszkalska

5. ⁠Agnieszka Janus

6. ⁠Katarzyna Sokołowska

7. ⁠Michał Buła

Wideo Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych