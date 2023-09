Wybory parlamentarne 2023. To będzie zacięta walka o mandaty. Znamy już wszystkich kandydatów

Województwo opolskie to w wyborach do Sejmu RP jeden z najmniejszych okręgów. Do zdobycia jest 12 mandatów.

Swoje listy wystawiło 7 partii i ugrupowań. W sumie na kartach wyborczych będziemy mieli 168 kandydatów na posłów.

Jak zawsze największe zainteresowanie budzą „jedynki", czyli kandydaci z numerem 1. na listach. To oni mają być lokomotywami wyborczymi, czyli kandydatami, którzy zbiorą jak najwięcej głosów i wciągną kolejnych kandydatów do Sejmu.

Wśród „jedynek" na listach jest wiele zaskoczeń: