Zakończyła się rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach. Druhowie mają wreszcie komfort

Od frontu została zlokalizowana salka narad z dostępem do aneksu kuchennego. Ponadto obiekt rozbudowano o dodatkowe miejsca garażowe na dwie bramy segmentowe. Inwestycja obejmowała również utworzenie izby pamięci.

Druhowie OSP w Strzelcach wiele lat czekali na rozbudowę swojej strażnicy.

- Odkąd objęłam fotel wójta, realizacja tego zadania leżała mi na sercu. Chciałam sprostać oczekiwaniom strażaków, aby jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miała odpowiednie warunki do działania – mówiła Urszula Medyk, wójt gminy Domaszowice. - Jednak nie było to takie proste. Szukanie zewnętrznych środków finansowych na realizację tego zadania było trudne, ale udało się.