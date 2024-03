Zapadł wyrok w sądzie w sprawie wójta Rudnik. Grzegorz Domański może startować w wyborach

Jest wyrok w sprawie wójta Rudnik

Po 15 rozprawach w Sądzie Rejonowym w Oleśnie i przesłuchaniu ponad 50 świadków zapadł wyrok w tej sprawie Sędzia Wojciech Dorożyński umorzył postępowanie wobec Grzegorza Domańskiego. Oznacza to, że wprawdzie doszło do wypłacenia pieniędzy za przeprowadzenie lekcji, podczas której dyrektor był na sesji, a nie w szkole, ale sędzia Dorożyński uznał, że stanowi to wypadek mniejszej wagi.

Oznacza to, że Grzegorz Domański może wystartować 7 kwietnia w wyborach na wójta Rudnik.

- Sąd częściowo uniewinnił mnie, a częściowo umorzył sprawę i to nie warunkowo, do tego zwrócił mi koszty adwokata, czuję się więc oczyszczony ze wszelkich zarzutów - mówi Grzegorz Domański. - Przypominam, że wcześniej wygrałem też proces o zniesławienie.

Wielka wojna polityczna w małych Rudnikach,

Procesy Grzegorza Domańskiego są elementem wielkiej wojny politycznej w małych Rudnikach, która wybuchła w 2017 roku w słynnej szkole im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Doszło tam do zmiany wieloletniego dyrektora i protestów nauczycieli. Protestującym nauczycielom ówczesny wójt Andrzej Pyziak zagroził, że zostaną wyrzuceni. Awantura kosztowała go dużo, ponieważ Andrzej Pyziak przegrał wybory po 28 latach rządów!

Do tego posypały się doniesienia do prokuratury i kolejne procesy sądowe. Walczący wytykali sobie każdy najmniejszy grzeszek, przede wszystkim nieprzeprowadzenie pojedynczych lekcji oraz pobieranie pieniędzy na tzw. wczasy pod gruszą, na które się jednak nie pojechało. Niby to drobne sprawy na kilkaset złotych, ale są na to paragrafy i mnóstwo osób z Rudnik (nauczycieli i dyrektorów) zasiadło na ławie oskarżonych.