Apele, lobbing, naciski. W sprawie badań archeologicznych w opolskiej katedrze głos zabrali politycy. Wypomnieli diecezji państwowe dotacje

W sprawie prac archeologicznych w katedrze w Opolu wypowiedziały się już władze kościelne i środowiska naukowe. W Internecie prowadzona jest nawet zbiórka podpisów pod apelem do „Biskupa Czai o niezasypywanie grobów i historii”. Do 27 listopada podpisało ja 200 osób. Głos zabrali też opolscy politycy ugrupowań, które dysponują sejmową większością i szykują się do utworzenia rządu.

- Wszyscy podatnicy składają się na potrzebny remont tego pięknego obiektu, a kiedy zostały w nim odkryte stanowiska archeologiczne wagi europejskiej, jak nie światowej, to biskup podejmuje decyzje, aby to zasypać – mówił na konferencji prasowej pod katedrą poseł KO Nowoczesna Witold Zembaczyński. - Nie rozumiem tego. Nie ma na to mojej zgody. Po uformowaniu nowego rządu będę lobbował za tym, aby administracja państwowa z kościelną znalazła jakieś porozumienie. Żeby to nie była wyłącznie decyzja kleru. Chcę, żeby były odkryte, zbadane, aby potem z tego potencjału mogli korzystać turyści. To bardzo ważne dla Opola, które nie ma zbyt wielu takich atrakcji.