Remont katedry opolskiej. Jest szansa, że jeszcze w tym roku wierni wrócą do świątyni

Pieniądze pochodzą z rządowego programu na ratowanie zabytków. Zostały przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki wskazaniu opolskiego ratusza.

- Zdecydowaliśmy się otworzyć nie tylko na zabytki stricte miejskie, takie jak szkoła specjalna, ale także zewnętrzne, czyli na katedrę – informuje prezydent Arkadiusz Wiśniewski. - W poprzednich latach przekazaliśmy 1,6 mln zł ze środków budżetowych miasta, a dodatkowo 1 mln zł swego czasu przekazał Zakład Komunalny na wkład do szerszego projektu. Robimy to w poczuciu, że jest to obiekt tak wartościowy dla miasta, że nie tylko jest to nasz obowiązek, ale także przyjemność. Katedra była w tym miejscu już kilkaset lat temu przebudowywana przez opolan, jest to dziedzictwo, któremu musimy sprostać.