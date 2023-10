Bezpartyjni Samorządowcy walczą o przekroczenie progu wyborczego. Czy głos na nich to głos stracony? Działacze partii przekonują, że nie Mateusz Majnusz

Najważniejszym postulatem Bezpartyjnych Samorządowców jest m.in. wprowadzenie zerowego PIT-u oraz skrócenie kolejek do lekarzy.

Bezpartyjni Samorządowcy wkraczają na polityczną scenę z odważnymi postulatami i różnorodnym składem kandydatów. Jednym z głównych celów partii jest walka o zerowy PIT i reforma składki zdrowotnej. Choć poparcie dla nich w sondażach pozostaje na niskim poziomie, to Mirosław Patoła, kandydat do Sejmu z ramienia tej partii, przekonuje, że są niedoszacowani i mają szansę na wynik wynoszący 6-7%. Czy głos na Bezpartyjnych Samorządowców to marnowanie swojego głosu, czy też realna szansa na zmiany w polskiej polityce?