Biskup opolski Andrzej Czaja pomyślnie przeszedł przeszczep wątroby. Wspólnota Diecezji Opolskiej łączy się w modlitwie

Szczegóły związane z chorobą nie będą ujawniane, aby uszanować prywatność biskupa. Wiadomo jednak, że operacja odbyła się w Warszawie i zakończyła się sukcesem. Ksiądz biskup po operacji odzyskał przytomność, co wzbudziło ulgę wśród wiernych.

- Operacja transplantacji wątroby to złożony i ryzykowny zabieg medyczny, dlatego kluczowe znaczenie ma czas tuż po przeprowadzeniu operacji – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik kurii diecezjalnej.

Zaznaczył też, że biskup Andrzej Czaja dobrze się czuje, a wszystko przebiega póki co w porządku.

W związku z troską wszystkich wiernych, biskupi pomocniczy Rudolf Pierskała i Waldemar Musioł skierowali do wszystkich diecezjan specjalną odezwę. W liście biskupi pomocniczy serdecznie dziękowali wiernym za ogromne wsparcie modlitewne, które towarzyszyło biskupowi Andrzejowi podczas trudnych chwil związanych z jego zdrowiem.

- Bardzo dziękujemy za to wielkie wsparcie modlitewne – podkreślają biskupi pomocniczy Rudolf Pierskała i Waldemar Musioł.

Odezwa zachęca wszystkich parafian do kontynuowania modlitw w intencji księdza biskupa, aby wsparcie duchowe otaczało go także w najbliższych dniach, które są kluczowe, aby Andrzej Czaja powrócił do pełni zdrowia i mógł nadal służyć swoim wiernym z pełnym oddaniem i miłością.