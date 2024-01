Budżet Kluczborka na 2024 przyjęty. "Jest realny, zrównoważony, choć niełatwy"

- To jest budżet realny, ale jak każdy w ostatnim czasie niełatwy, gdyż trudno do końca doliczyć się dochodów. Dochody chociażby z podatków były bardzo mocno niedoszacowane w ostatnim okresie, jeśli chodzi o samorządy. Liczymy, że to się zmieni – informuje włodarz Kluczborka.

Największe wydatki dotyczą oświaty (wyniosą one 35 procent budżetu, czyli ponad 68 mln zł) i pomocy społecznej (30 procent budżetu). Natomiast na inwestycje gmina zaplanowała 15 procent budżetu, czyli 3 0 mln zł.

Gmina rozpocznie też rozbudowę żłobka przy Publicznym Przedszkolu nr 7 na ulicy Waryńskiego z rządowego programu Maluch Plus.

- Otrzymaliśmy do tego zadania ponad 2 mln dofinansowania. Ponad milion dołożymy z własnych środków – wyjaśnia burmistrz. - Ostateczny koszt zależy od wyniku przetargu.

- Powstanie w sumie 37 miejsc żłobkowych. Inwestycja zakończy się w 2025 roku – mówi włodarz Kluczborka. - Będzie to trudne przedsięwzięcie ze względu na to, że na czas prac dzieci będą musiały uczęszczać do innej placówki. Nie ma takiej możliwości, by w trakcie robót budowlanych mogły przebywać w obiekcie.

Ponadto w bieżącym roku gmina dokończy dwie duże modernizacje świetlic wiejskich – w Smardach Górnych i Krzywiźnie.

Nie zabraknie remontów dróg w mieście i na wioskach. W Kluczborku prace będą realizowane na ulicach: Ściegiennego, Mickiewicza, Sybiraków i Grunwaldzkiej.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych zamontowane zostanie dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych na ulicach Jana Pawła II, Ossowskiego, Konopnickiej i Dąbrowskiego.

Gmina planuje również uatrakcyjnienie części rekreacyjnej kluczborskiego parku. Urząd Miejski przygotował koncepcję, zgodnie z którą teren będzie podzielony na kilka stref – dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i dla całych rodzin.

W części młodzieżowej zostaną rozbudowane skatepark i pumptrack, a także powstanie boisko do siatkówki plażowej – to już w tym roku. Samorząd zabezpieczył na to zadanie pół miliona złotych.

W kolejnych etapach w strefie dziecięcej, obok parku trampolin, planowany jest plac zabaw, a w pozostałych strefach - powiększenie siłowni oraz budowa pola do szachów i do gry w kule. Będzie też tor do jazdy na rolkach. Całości dopełnią „letnia szkoła”, fontanna, widownia i strefa chilloutu.