Centrum Kluczborka umiera. Piotr Pośpiech i jego komitet wiedzą, jak temu zaradzić

- Nawet jeżeli nie jest to łatwe zadanie, to chcemy się go podjąć, bo w tym miejscu, a także w pasażu Piłsudskiego, na Krakowskiej i ulicach przyległych, mamy w przedsięwzięciu ożywienia centrum miasta wielu sojuszników – mówił Piotr Pośpiech, kandydat na burmistrza Kluczborka i lider KWW „Stąd Jesteśmy”. - To są przede wszystkim osoby, który prowadzą tu swoją działalność, a także właściciele lokali usługowych.