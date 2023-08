Co oleskim artystom w duszy gra. Niezwykła wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym

- W Oleskim Muzeum Regionalnym został otwarty swoisty Salon Letni w Oleśnie. Jest to galeria prac rodzimych, naszych oleskich twórców sztuki. Ekspozycja nosi tytuł „Co oleskim artystom w duszy gra” - informuje Ewa Cichoń, dyrektorka oleskiego muzeum. - Na wystawie ukazano piękno wewnętrznego świata 10 lokalnych artystów, animatorów kultury w naszym środowisku.

10 oleskich artystów, które prace można podziwiać na wystawie, to: Barbara Hortecka, Halina Mielczarek, Maria Orman, Sabrina Abtouche, Katarzyna Madej, Beata Biniek, Marta Gnyp-Stefanowicz, Stanisław Pokorski, Gerard Żakowski oraz Marek Mielczarek.

Na wernisażu sale wystawowe Oleskiego Muzeum Regionalnego zapełniły się publicznością. To dowód na to, że warto organizować takie wystawy lokalnych artystów. Cieszą się one bowiem zawsze dużą popularnością.

W relacji z wernisażu Ewa Cichoń nadała wszystkim artystom biorącym udział w wystawie oryginalne przydomki. I tak: