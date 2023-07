Czad zabił 76-latka z Rożniątowa pod Strzelcami Opolskimi. Senior mógłby dalej żyć, gdyby nie chaos w komunalce. Właśnie zapadł wyrok

Tragedia wydarzyła się w starym budynku należącym do gminy, który stoi w Rożniątowie (w gminie Strzelce Opolskie) przy ul. Wolności. W feralnym lokalu mieszkali dwaj bracia w podeszłym wieku: Ginter i Ryszard.

Do zdarzenia doszło zimą 2019 roku przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Z pieca kuchennego na drewno i węgiel, którym ogrzewane było mieszkanie, zaczął wydobywać się czad. To bezwonny gaz, który blokuje dopływ tlenu do organizmu. W efekcie tego Ryszard S. poważnie podtruł się czadem, a Ginter S. został znaleziony martwy.