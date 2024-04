Fragment kolejowego mostu nadodrzańskiego stanął na... stacji w Opolu

Pomnik techniki na stacji w Opolu

Mosty przez Odrę w Opolu. Historia

- Była to konstrukcja belkowa, dwunastoprzęsłowa. W 1866 roku przeprowadzono prace związane ze wzmocnieniem przeprawy, a w latach 1897 - 1898 przebudowano ją. M.in. wymieniono trzybelkowe przęsła nurtowe na kratownicę, usunięto z wody cześć filarów, dzięki czemu poprawiła się żeglowność rzeki w tym miejscu.

Widok mostu kolejowego przez Odrę w Opolu po przebudowie w latach 1897 - 1898. Źródło: Die Bautechnik.

W latach 1927-1928 zbudowano nowy most (nitowany, kratownicowy, czteroprzęsłowy), na którym ułożone zostały dwa tory. Co ciekawe wyposażony był on w ruchomy pomost rewizyjny, umożliwiający wykonywanie przeglądów spodu konstrukcji. Most był jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów komunikacyjnych Opola, bohaterem wielu pocztówek i zdjęć, zagrał też w filmie kryminalnym pt. „Wściekły" z 1979 roku w reżyserii Romana Załuskiego z główną rolą Bronisława Cieślaka, który wcielił się w rolę Bogdana Zawady, milicjanta pracującego nad sprawą seryjnego zabójcy.

Most kolejowy w Opolu. Kadr z filmu "Wściekły" z 1973 roku. Kadr z filmu "Wściekły" z 1973 roku

Konstrukcja przetrwała do 2023 roku. Została rozebrana, bo nie była już w najlepszym stanie technicznym. W jej miejscu powstały dwa nowe trzyprzęsłowe mosty kolejowe. Na każdym z nich jest jeden tor.