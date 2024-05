Historyczne trofeum MKS-u Kluczbork. Po raz pierwszy w historii zdobył wojewódzki Puchar Polski

Tym samym nie doszło do niespodzianki, ponieważ ekipa z Kluczborka, rozgrywająca ten mecz na swoim domowym stadionie, była powszechnie uważana za faworyta do zgarnięcia tytułu. MKS potrzebował jednak trochę czasu, by droga po pierwszy w historii triumf w wojewódzkim Pucharze Polski przestała być wyboista.

Przez większość pierwszej połowy kluczborczanie nie prezentowali bowiem niczego specjalnego. Co więcej, długimi fragmentami to Ruch wyglądał korzystniej. Pod bramką MKS-u najmocniej zagotowało się w 11. minucie. Najpierw błąd poza polem karnym popełnił jego bramkarz Jakub Osobiński. Źle trafił wtedy w piłkę, po czym dodatkowo sfaulował Kacpra Stępnia. Sędzia Maciej Krzyżowski oszczędził jednak golkipera, upominając go jedynie żółtą kartką, w myśl odchodzenia od zasady podwójnego karania. Kilkanaście sekund później Osobiński jednak się zrehabilitował. Strzał z rzutu wolnego Dariusza Zapotocznego trafił w mur, ale do piłki na około 11. metrze dopadł Denis Sotor. Uderzył on naprawdę dobrze, lecz parada bramkarza MKS-u była imponująca.