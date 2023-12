II Opolskie Forum Wolontariatu. Dla nich pomaganie jest sensem życia

5 grudnia to dzień, w którym zgodnie z postanowieniem Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W przeddzień tego święta na II Opolskim Forum Wolontariatu w opolskim urzędzie marszałkowskim spotkali się przedstawiciele pochodzących z naszego regionu organizacji i stowarzyszeń, które działają na zasadach wolontariatu.

- To dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, żeby podkreślić znaczenie wolontariatu, znaczenie naszej pracy jako wolontariuszy i opowiedzieć o tym ile serca i pasji wkładamy w to, co robimy – mówił Artur Ośko, prezes fundacji Małe Wielkie Drobiazgi, współorganizator wydarzenia.