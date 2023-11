Jak Czesi i Słowacy walczyli o swoją niepodległość? Zdobyli pół Syberii i dzielnie zwalczali bolszewików. Nieznana karta historii sąsiadów

Jedną z nich jest historia Korpusu albo Legionu Czechosłowackiego, który w 1918 i 1919 roku walczył z bolszewikami i opanował Kolej Transsyberyjską, żeby ewakuować do swojego ojczyzny 60 tysięcy rodaków.

Dzielny wojak Szwejk, który nie był wcale dzielny, tylko chciał sprytnie przetrwać wojnę najedzony i napity – to literacki wzorzec czeskiego żołnierza . Czesi w swojej historii wielokrotnie zręcznie unikali wojen, ale w swoich dziejach mieli też piękne, waleczne karty walki o niepodległość.

Tak jak Józef Piłsudski utworzył w 1914 roku Legiony Polskie pod zaborem austriackim, tak Czesi na terenie Rosji Carskiej i za jej zgodą zaczęli tworzyć swoje siły zbrojne, do walki z państwami Osi: Austro-Węgrami oraz Niemcami.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, Czesi o nastawieniu niepodległościowym uznali, że to okazja do wywalczenia własnego państwa, które wcześniej podlegało Monarchii Austro-Węgierskiej.

Wchodzili do nich między innymi dezerterzy z wojsk austriackich, w których – przypomnijmy - służył właśnie literacki Szwejk.

Czesi przejęli Kolej Transsyberyjską

W wyniku Rewolucji Październikowej do władzy w Rosji doszli bolszewicy i Lenin, zdecydowani na zakończenie wojny z Niemcami i Austrią.

3 marca 1917 roku rząd bolszewików podpisał pokój w Brześciu i wycofał się z wojny. Tymczasem Czesi i Słowacy chcieli dalej walczyć u boku państw Ententy. Udało im się dojść do porozumienia z bolszewikami, że omijając Niemcy, ewakuują swoje oddziały z frontu w rejonie Kijowa przez Syberię do Władywostoku, a stamtąd statkami pojadą do Francji, żeby dalej walczyć na froncie zachodnim.