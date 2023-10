Janusz Kowalski uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. "Zarzuty wyjątkowo naciągane"

- Były to wydarzenia mające na celu szkolenie w zakresie kampanii wyborczych oraz innych aspektów politycznych. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ Kowalski jest znany z tego, że agresywnie atakuje Mniejszość Niemiecką i opowiada się za likwidacją przywileju wyborczego dla tej grupy oraz redukcją finansowania dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w szkołach – tłumaczy Godyla.

Podczas konferencji Szymon Godyla poinformował, że Janusz Kowalski uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Sęk w tym, że było to w 1998 roku.

Janusz Kowalski: skupmy się na merytorycznych argumentach

- A to oznacza, że jest to instytucja, która działa legalnie i jest akceptowana przez polskie władze. Moje uczestnictwo w jej szkoleniach odbywało się w ramach zwykłego procesu kształcenia i zdobywania wiedzy. Zarzuty stawiane mi w kontekście tych szkoleń wydają się być wyjątkowo naciągane. Uczestniczenie w takich szkoleniach w młodości jest normalne i nie powinno być przedmiotem żadnych kontrowersji – argumentuje Kowalski.

Do zarzutów stawianych przez Godylę odniósł się Janusz Kowalski, który zwrócił uwagę, że Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest instytucją, która jest współfinansowana przez polskie państwo z budżetu państwa.

Zaapelował również, że jego przyszłość nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie politycznych ataków, a to, co powinno być oceniane, to efekty jego aktualnej pracy na rzecz przywrócenia znormalizowanych relacji Polska-Niemcy.