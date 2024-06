Kradli i podpalali. Interesował ich rynek rolniczy. Przyznali się do kradzieży ciągnika za 260 tysięcy złotych

Ciągnik marki Fendt zniknął późnym wieczorem 2 lutego z ulicy Morcinka w Prudniku, gdzie od kilku tygodni był pozostawiany na noc. Właściciel wypożyczył go firmie, która na zlecenie miasta remontuje tam dwie kamienice.

Właściciel ciągnika w Internecie opublikował apel o pomoc w odzyskaniu pojazdu, ufundował też wysoką nagrodę - 30 tysięcy złotych. Kilkanaście dni później na terenie województwa dolnośląskiego przypadkowa osoba odkryła w zaroślach porzucony ciągnik i skojarzyła go z informacją o poszukiwaniach. Prawdopodobnie złodziej wywiózł go tam dla dalszej sprzedaży i z nieznanych przyczyn pozostawił w ukryciu. Ciągnik bez uszkodzeń wrócił do właściciela, a nagroda trafiła do informatora.