Kuriozalna wpadka polityków Lewicy i KO. "Października 15-stego pokonamy Zembaczyńskiego". Mina senator bezcenna

Do kuriozalnej sytuacji doszło na środowej (4.10.2023) wspólnej konferencji prasowej Piotra Woźniaka (kandydat do Senatu z okręgu opolskiego) i Danuty Jazłowieckiej (nr 2. na opolskiej liście KO do Sejmu). Pełną górnolotnych, ale mało konkretnych zapowiedzi konferencję obaj politycy postanowili zakończyć wspólnym okrzykiem.

- Października 15-stego pokonamy Zembaczy... - wyrecytowała Danuta Jazłowiecka, która szybko zorientowała się, że wymienia nazwisko Witolda Zembaczyńskiego, kandydata Nowoczesnej, który startuje z 3. miejsca listy KO do Sejmu. Piotr Woźniak szybko dokończył, że chodziło o "pokonanie Kaczyńskiego" ale mina Jazłowieckiej zdradzała jej potworne zamieszanie.